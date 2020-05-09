Пандемия коронавируса вызвала отмену волейбольной Лиги наций-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Международная федерация волейбола (FIVB) объявила об отмене Лиги наций-2020 из-за длительной глобальной пандемии коронавируса и ее влияния на принимающие города, информирует УНН со ссылкой на сайт FIVB.
Начало Лиги наций-2020 было запланировано на 19 мая 2020 года для женских соревнований и 22 мая 2020 года для мужских. Сначала FIVB объявил об отсрочке мероприятий в марте 2020 года, чтобы защитить здоровье игроков и всех участников, надеясь определить дату позже в этом году.
Однако, учитывая то, что ситуация с коронавирусом развивается, организаторы мероприятия совместно согласились отменить соревнования этого года.
Отмечается, что в 2021 году турнир пройдет с запланированным на 2020 составом участников.