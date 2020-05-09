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Пандемия коронавируса вызвала отмену волейбольной Лиги наций-2020

Киев • УНН

 • 12176 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Международная федерация волейбола (FIVB) объявила об отмене Лиги наций-2020 из-за длительной глобальной пандемии коронавируса и ее влияния на принимающие города, информирует УНН со ссылкой на сайт FIVB.

Пандемия коронавируса вызвала отмену волейбольной Лиги наций-2020

Начало Лиги наций-2020 было запланировано на 19 мая 2020 года для женских соревнований и 22 мая 2020 года для мужских. Сначала FIVB объявил об отсрочке мероприятий в марте 2020 года, чтобы защитить здоровье игроков и всех участников, надеясь определить дату позже в этом году.

Однако, учитывая то, что ситуация с коронавирусом развивается, организаторы мероприятия совместно согласились отменить соревнования этого года.

Отмечается, что в 2021 году турнир пройдет с запланированным на 2020 составом участников.

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