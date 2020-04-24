Пандемія коронавірусу: кількість випадків COVID-19 в Іспанії уточнюють за ПЦР-тестами, у країні - вже 22 524 жертви

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Кількість жертв пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 в Іспанії склала за останню добу — 367 осіб, загалом загинули понад 22,5 тисяч осіб. Про це свідчать офіційні дані іспанського Міністерства охорони здоров’я, зазначає УНН з посиланням також на видання El Pais.