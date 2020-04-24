Пандемія коронавірусу: кількість випадків COVID-19 в Іспанії уточнюють за ПЦР-тестами, у країні - вже 22 524 жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Кількість жертв пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 в Іспанії склала за останню добу — 367 осіб, загалом загинули понад 22,5 тисяч осіб. Про це свідчать офіційні дані іспанського Міністерства охорони здоров’я, зазначає УНН з посиланням також на видання El Pais.
Загальна кількість інфікованих коронавірусом, вже сягнула більше 219 тисяч людей, в тому числі за останню добу виявили 4 635 нових випадків інфікування. Варто зазначити, що в Іспанії почали уточнювати кількість випадків COVID-19 за допомогою ПЦР-тестів, наразі у 202 990 осіб підтверджено хворобу, ще 16 774 людини — очікують результатів тестування.
З початку епідемії померли 22 524 людини (в тому числі за добу — 367, показник знизився у порівнянні з минулим днем), а 92 335 повністю одужали. Кількість людей, які перебувають на інтенсивній терапії МОЗ Іспанії перестав публікувати, оскільки не всі автономні громади повідомили однакові цифри.
Найбільша кількість інфікованих — в Мадриді (58,1 тисяч осіб) і Каталонія (45,5 тисяч). Багато інфікованих також в Країні Басків, Андалузії, Кастилії-Леон, Кастилії-Ла-Манча, Валенсії. Найменше — в африканських містах Сеута (100 випадків) і Мелілья (107 випадків).
Міністр охорони здоров’я королівства Сальвадор Ілла заявив раніше, як передає мадридське видання La Razon, що на території Іспанії пройшов пік COVID-19. Він також підкреслив, що зростання числа пацієнтів, які одужали, склало 6 відсотків, а також той факт, що число смертей зросло лише на 3%.
“Це дані, які дозволяють нам підтвердити, що ми вже пройшли першу фазу епідемії, досягнувши піку”, — підкреслив він, подякувавши іспанським громадянам за дотримання заходів обмеження.
Статистика Міністерства охорони здоров’я Іспанії, станом на 24 квітня:
Datos sobre #COVID19 en España, desde el primer caso inicial, actualizados a día 24 de abril:
Confirmados 219.764
Fallecidos 22.524
Curados 92.355
Información por CC.AA.:https://t.co/CV9EwMZDOA
Más info en⤵https://t.co/GH8nqIFQ4l#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/weCcJLjYG8
Брифінг щодо ситуації з COVID-19 в Іспанії:
Польовий госпіталь IFEMA для інфікованих COVID-19 у Мадриді, 31 березня 2020 року:
Ситуація у Мадриді, 18 квітня 2020 року: