Пандемия коронавируса: количество случаев COVID-19 в Испании уточняют по ПЦР-тестам, в стране - уже 22 524 жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Число жертв пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Испании составила за последние сутки — 367 человек, в общем погибли более 22,5 тысяч человек. Об этом свидетельствуют официальные данные испанского Министерства здравоохранения, отмечает УНН со ссылкой также на издание El Pais.
Общее количество инфицированных коронавирусом, уже достигла более 219 тысяч человек в том числе за последние сутки обнаружили 4635 новых случаев инфицирования. Стоит отметить, что в Испании начали уточнять количество случаев COVID-19 с помощью ПЦР-тестов, на данный момент у 202 990 лиц подтверждена болезнь, еще 16 774 человека — ожидают результатов тестирования.
С начала эпидемии умерли 22 524 человек (в том числе за сутки — 367, показатель снизился по сравнению с прошлым днем), а 92 335 полностью выздоровели. Количество людей, находящихся на интенсивной терапии МЗ Испании перестал публиковать, поскольку не все автономные общины сообщили одинаковые цифры.
Наибольшее количество инфицированных — в Мадриде (58,1 тысяч человек) и Каталония (45,5 тысяч). Много инфицированных также в Стране Басков, Андалусии, Кастилии-Леон, Кастилии-Ла-Манча, Валенсии. Меньше всего — в африканских городах Сеута (100 случаев) и Мелилья (107 случаев).
Министр здравоохранения королевства Сальвадор Илла заявил ранее, как передает мадридское издание La Razon, что на территории Испании прошел пик COVID-19. Он также подчеркнул, что рост числа пациентов, выздоровели, составило 6 процентов, а также тот факт, что число смертей возросло лишь на 3%.
“Это данные, которые позволяют нам подтвердить, что мы уже прошли первую фазу эпидемии, достигнув пика”, — подчеркнул он, поблагодарив испанских граждан за соблюдение мер ограничения.
Статистика Министерства здравоохранения Испании, по состоянию на 24 апреля:
Datos sobre # COVID19 en España, desde el primer caso inicial, actualizados a día 24 de abril:
Confirmados 219.764
Fallecidos 22.524
Curados 92.355
Información por CC.AA .: https://t.co/CV9EwMZDOA
Más info en⤵ https://t.co/GH8nqIFQ4l #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/weCcJLjYG8
Брифинг касательно ситуации с COVID-19 в Испании:
Полевой госпиталь IFEMA для инфицированных COVID-19 в Мадриде, 31 марта 2020 года:
Ситуация в Мадриде, 18 апреля 2020 года: