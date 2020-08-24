Пандемія: Трамп пообіцяв подумати над дозволом лікування COVID-19 експериментальними ліками

“Я б сказав, що якщо хтось знаходиться практично в термінальній стадії, і ясно, що він не виживе, і в той же час у нас є ці чудові ліки, то я думаю, що це дуже цікаве питання”, — сказав Трамп в неділю, відповідаючи на питання одного з журналістів на прес-конференції в Білому домі.

“Я думаю, що нам треба дуже серйозно подумати над такою можливістю. Я думаю, що це чудово”, — підкреслив американський лідер. “Я думаю, що вам треба за це подякувати”, — додав президент США, звертаючись до журналіста, який подав йому таку ідею.

У неділю Управління з контролю за якістю продовольства і медикаментів при Міністерстві охорони здоров’я і соціальних служб США видало екстрене дозвіл на лікування інфікованих коронавірусною інфекцією методом переливання плазми крові вже перехворілих пацієнтів.

Згідно з останніми даними Університету Джонса Хопкінса, який веде підрахунки на основі інформації міжнародних організацій, федеральної і місцевої влади, всього в США зафіксовано понад 5,69 млн випадків зараження коронавірусом, померли 176 765 осіб.