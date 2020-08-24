Пандемія: Трамп пообіцяв подумати над дозволом лікування COVID-19 експериментальними ліками
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що подумає над тим, щоб дозволити інфікованим коронавірусом пацієнтам, стан яких не покращується, приймати експериментальні ліки, що знаходяться на останніх стадіях клінічних випробувань, пише УНН.
“Я б сказав, що якщо хтось знаходиться практично в термінальній стадії, і ясно, що він не виживе, і в той же час у нас є ці чудові ліки, то я думаю, що це дуже цікаве питання”, — сказав Трамп в неділю, відповідаючи на питання одного з журналістів на прес-конференції в Білому домі.
“Я думаю, що нам треба дуже серйозно подумати над такою можливістю. Я думаю, що це чудово”, — підкреслив американський лідер. “Я думаю, що вам треба за це подякувати”, — додав президент США, звертаючись до журналіста, який подав йому таку ідею.
У неділю Управління з контролю за якістю продовольства і медикаментів при Міністерстві охорони здоров’я і соціальних служб США видало екстрене дозвіл на лікування інфікованих коронавірусною інфекцією методом переливання плазми крові вже перехворілих пацієнтів.
Згідно з останніми даними Університету Джонса Хопкінса, який веде підрахунки на основі інформації міжнародних організацій, федеральної і місцевої влади, всього в США зафіксовано понад 5,69 млн випадків зараження коронавірусом, померли 176 765 осіб.