П.Порошенко звернувся до жителів Донбасу та Криму

“І від імені всієї України вітаю вас наші співвітчизники, брати і сестри в Криму, Севастополі та в окремих районах Донеччини та Луганщини. Російська окупація це тимчасово, ми обов’язково об'єднаємось. Слава Україні! З Новим роком!” — сказав Президент.