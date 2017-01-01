П.Порошенко звернувся до жителів Донбасу та Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко звернувся до жителів окупованого Криму та окремих районів Донбасу та пообіцяв об'єднання. Про це під час новорічного звернення до українців сказав Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
“І від імені всієї України вітаю вас наші співвітчизники, брати і сестри в Криму, Севастополі та в окремих районах Донеччини та Луганщини. Російська окупація це тимчасово, ми обов’язково об'єднаємось. Слава Україні! З Новим роком!” — сказав Президент.