П.Порошенко обратился к жителям Донбасса и Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко обратился к жителям оккупированного Крыма и отдельных районов Донбасса и пообещал объединение. Об этом он сказал во время новогоднего обращения к украинцам, передает УНН.
"И от имени всей Украины поздравляю вас наши соотечественники, братья и сестры в Крыму, Севастополе и в отдельных районах Донетчины и Луганщины. Российская оккупация это временно, мы обязательно объединимся. Слава Украине! С Новым годом!", - Сказал Президент.