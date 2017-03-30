П.Порошенко обговорив з В.Орбаном заяви угорських політиків про автономії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко на полях саміту Європейської народної партії на Мальті провів зустріч з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, під час якої український лідер висловив занепокоєння заявами угорських урядовців про створення окремих територіальних автономій, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
"Президент України висловив занепокоєння заявами угорських урядовців про створення окремих територіальних автономій", - йдеться у повідомленні.
Прем’єр Угорщини В.Орбан, як зазначається, наголосив на підтримці територіальної цілісності України та негайного надання українцям безвізового режиму з ЄС.
Також вказано, що сторони обмінялися думками з актуальних питань двосторонніх взаємин. Під час зустрічі було відзначено важливість активізації двостороннього політичного діалогу на вищому рівні.
Співрозмовники обговорили також питання розширення співробітництва України з країнами "Вишеградської четвірки" під час головування в групі Угорщини, яке розпочнеться 1 липня 2017 року.
Нагадаємо, П.Порошенко зустрівся з прем'єром Угорщини.