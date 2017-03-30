П.Порошенко обговорив з В.Орбаном заяви угорських політиків про автономії

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко на полях саміту Європейської народної партії на Мальті провів зустріч з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, під час якої український лідер висловив занепокоєння заявами угорських урядовців про створення окремих територіальних автономій, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.

"Президент України висловив занепокоєння заявами угорських урядовців про створення окремих територіальних автономій", - йдеться у повідомленні.

Прем’єр Угорщини В.Орбан, як зазначається, наголосив на підтримці територіальної цілісності України та негайного надання українцям безвізового режиму з ЄС.

Також вказано, що сторони обмінялися думками з актуальних питань двосторонніх взаємин. Під час зустрічі було відзначено важливість активізації двостороннього політичного діалогу на вищому рівні.

Співрозмовники обговорили також питання розширення співробітництва України з країнами "Вишеградської четвірки" під час головування в групі Угорщини, яке розпочнеться 1 липня 2017 року.

Нагадаємо, П.Порошенко зустрівся з прем'єром Угорщини.

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