П.Порошенко обсудил с В.Орбаном заявления венгерских политиков об автономиях

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 56021 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106078 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 163300 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119914 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118650 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113715 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105073 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107265 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103738 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155724 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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П.Порошенко обсудил с В.Орбаном заявления венгерских политиков об автономиях

П.Порошенко обсудил с В.Орбаном заявления венгерских политиков об автономиях

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко на полях саммита Европейской народной партии на Мальте провел встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, во время которой украинский лидер выразил обеспокоенность заявлениями венгерских чиновников о создании отдельных территориальных автономий, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.

"Президент Украины выразил обеспокоенность заявлениями венгерских чиновников о создании отдельных территориальных автономий", - говорится в сообщении.

Премьер Венгрии В.Орбан, как отмечается, акцентировал на поддержке территориальной целостности Украины и немедленном предоставлении Украине безвизового режима с ЕС.

Также указано, что стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений. Во время встречи была отмечена важность активизации двустороннего политического диалога на высшем уровне.

Собеседники обсудили также вопросы расширения сотрудничества Украины со странами "Вышеградской четверки" во время председательства в группе Венгрии, которое начнется 1 июля 2017 года.

Напомним, П.Порошенко встретился с премьером Венгрии.

Украинские Национальные Новости

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