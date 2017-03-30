П.Порошенко обсудил с В.Орбаном заявления венгерских политиков об автономиях
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко на полях саммита Европейской народной партии на Мальте провел встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, во время которой украинский лидер выразил обеспокоенность заявлениями венгерских чиновников о создании отдельных территориальных автономий, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
"Президент Украины выразил обеспокоенность заявлениями венгерских чиновников о создании отдельных территориальных автономий", - говорится в сообщении.
Премьер Венгрии В.Орбан, как отмечается, акцентировал на поддержке территориальной целостности Украины и немедленном предоставлении Украине безвизового режима с ЕС.
Также указано, что стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений. Во время встречи была отмечена важность активизации двустороннего политического диалога на высшем уровне.
Собеседники обсудили также вопросы расширения сотрудничества Украины со странами "Вышеградской четверки" во время председательства в группе Венгрии, которое начнется 1 июля 2017 года.
Напомним, П.Порошенко встретился с премьером Венгрии.