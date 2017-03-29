П.Порошенко доручив посилити охорону іноземних представництв в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко доручив посилити охорону іноземних дипломатичних та консульських установ в Украïні. Про це він повідомив на своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Для попередження можливих провокацій доручив посилити охорону іноземних дипломатичних та консульських установ в Украïні", - написав Президент.
Як повідомили УНН в поліції, в ніч на 29 березня в приміщенні консульства Польщі у Луцьку, що на вулиці Дубнівській, вибухнула, ймовірно, реактивна протитанкова граната, постраждалих немає.
Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла України у Варшаві Андрія Дещицю і пообіцяло направити ноту протесту через напад на генеральне консульство країни в Луцьку.
При цьому міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив обурення "провокацією проти генконсульства Польщі у Луцьку".