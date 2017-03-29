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П.Порошенко доручив посилити охорону іноземних представництв в Україні

Київ • УНН

 • 8705 перегляди

КИЇВ. 29 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко доручив посилити охорону іноземних дипломатичних та консульських установ в Украïні. Про це він повідомив на своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.

"Для попередження можливих провокацій доручив посилити охорону іноземних дипломатичних та консульських установ в Украïні", - написав Президент.

Як повідомили УНН в поліції, в ніч на 29 березня в приміщенні консульства Польщі у Луцьку, що на вулиці Дубнівській, вибухнула, ймовірно, реактивна протитанкова граната, постраждалих немає.

Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла України у Варшаві Андрія Дещицю і пообіцяло направити ноту протесту через напад на генеральне консульство країни в Луцьку.

При цьому міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив обурення "провокацією проти генконсульства Польщі у Луцьку".

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