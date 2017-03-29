П.Порошенко поручил усилить охрану иностранных представительств в Украине

"Для предупреждения возможных провокаций поручил усилить охрану иностранных дипломатических и консульских учреждений в Украïни", - написал Президент.

Как сообщили УНН в полиции, в ночь на 29 марта в помещении консульства Польши в Луцке, на улице Дубнивской, взорвалась, вероятно, реактивная противотанковая граната, пострадавших нет.

Министерство иностранных дел Польши вызвало посла Украины в Варшаве Андрея Дещицу и пообещало направить ноту протеста из-за нападения на генеральное консульство страны в Луцке.

При этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил возмущение "провокацией против генконсульства Польши в Луцке".