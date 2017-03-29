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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

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11 марта, 13:14 • 106805 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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П.Порошенко поручил усилить охрану иностранных представительств в Украине

Киев • УНН

 • 8704 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поручил усилить охрану иностранных дипломатических и консульских учреждений в Украине. Об этом он сообщил на своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Для предупреждения возможных провокаций поручил усилить охрану иностранных дипломатических и консульских учреждений в Украïни", - написал Президент.

Как сообщили УНН в полиции, в ночь на 29 марта в помещении консульства Польши в Луцке, на улице Дубнивской, взорвалась, вероятно, реактивная противотанковая граната, пострадавших нет.

Министерство иностранных дел Польши вызвало посла Украины в Варшаве Андрея Дещицу и пообещало направить ноту протеста из-за нападения на генеральное консульство страны в Луцке.

При этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил возмущение "провокацией против генконсульства Польши в Луцке".

Украинские Национальные Новости

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