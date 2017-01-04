П.Клімкін: ОБСЄ потрібна для підготовки виборів на Донбасі

"Нам буде потрібна ОБСЄ для того, щоб починати готуватися і провести гідні і чесні вибори. Хто допоможе нам забезпечити контроль на території окупованого Донбасу?" - наголосив П.Клімкін.

Як повідомляв УНН, П.Клімкін заявив, що Росію потрібно примусити виконати мінські домовленості.