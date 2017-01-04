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П.Климкин: ОБСЕ нужна для подготовки выборов на Донбассе

П.Климкин: ОБСЕ нужна для подготовки выборов на Донбассе

Киев • УНН

 • 7091 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. ОБСЕ нужна для того, чтобы начинать готовить выборы на территории Донбасса. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время совместной пресс-конференции с австрийским коллегой, действующим главой ОБСЕ Себастьяном Курцом в Мариуполе, передает УНН.

"Нам нужна ОБСЕ для того, чтобы начинать готовиться и провести достойные и честные выборы. Кто поможет нам обеспечить контроль на территории оккупированного Донбасса?" - отметил П.Климкин.

Как сообщал УНН, П.Климкин заявил, что Россию нужно заставить выполнить минские договоренности.

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