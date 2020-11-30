Основний захисник “Шахтаря” пропустить поєдинок проти “Реалу”
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. “Шахтар” провів тренування, під час якого стало відомо, що оборонець Сергій Крівцов не зможе взяти участь і грі Ліги чемпіонів із “Реалом”, повдіомляє УНН з посиланням на сайт донецького колективу.
У списку травмованих все ті ж Сергій Кривцов, Давид Хочолава, Віктор Корнієнко, Богдан В’юнник, і давно відновлюються Ісмаїлі, Євген Коноплянка та Максим Малишев.
Зазначається, що тренування тривало близько 50 хвилин. “Помаранчево-чорні” провели розминку, а потім награвали склад, виконували тактичні вправи і відпрацьовували стандарти.
Додамо, у поточному сезоні Крівцов забив 1 гол і отримав 1 жовту картку в 6 матчах за “Шахтар”.