Основний футболіст "Динамо" зламав ребра в матчі з "Зорею"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Головний лікар “Динамо” Леонід Миронов розповів про характер травми півзахисника Віталія Буяльського, який не дограв поєдинок чемпіонату України із “Зорею” (1:1), інформує УНН з посиланням на прес-службу “біло-сині”.
“У Буяльського перелом двох ребер — шостого та сьомого, причому одне із зсувом. Зараз він перебуває у клініці „Борис“, у палаті інтенсивної терапії, оскільки в нього був сильний больовий синдром. За кілька днів його випишуть із лікарні”, — наголосив Миронов.
Примітно, що про терміни відновлення гравця клубний лікар не повідомив.
Варто відзначити, що в активі 26-річного футболіста 22 проведені поєдинки і 3 голи в УПЛ цього сезону, а також 11 зустрічей в єврокубках при 2 голах і 1-му результативному пасі.