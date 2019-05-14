Основной футболист "Динамо" сломал ребра в матче с "Зарей"

“У Буяльского перелом двух ребер — шестого и седьмого, причем одно из смещением. Сейчас он находится в клинике „Борис“, в палате интенсивной терапии, поскольку у него был сильный болевой синдром. За несколько дней его выпишут из больницы”, — подчеркнул Миронов.

Примечательно, что о сроках восстановления игрока клубный врач не сообщил.

Стоит отметить, что в активе 26-летнего футболиста 22 проведены поединки и 3 гола в УПЛ в этом сезоне, а также 11 встреч в еврокубках при 2 голах и 1-м результативном пасе.