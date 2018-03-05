Оскар-2018: чим відомі головні переможці

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КИЇВ. 5 березня. УНН. В Лос-Анджелесі відбулася 90-та церемонія вручення статуеток "Оскар" – однієї з найпрестижніших нагород у світі кіно. УНН розповідає, хто отримав головні нагороди та чим вони відомі.

Найголовніше звання, “Найкращий фільм”, отримав фільм мексиканського режисера Гільєрмо дель Торо “Форма води”. Це драма про кохання жінки та людини-амфібії, події відбуваються під час “холодної війни” в Америці у 1962 році. Дель Торо також отримав статуетку за кращого режисера. Стрічка також отримала нагороди за кращу роботу художника-постановника та “кращий композитор” (Олександр Депла). Режисер найбільш відомий за стрічками “Хелбой”, “Лабіринт Фавна”, “Тихоокеанський рубіж” та “Багряний пік”.

Нагороду за кращу чоловічу роль отримав Гарі Олдмен за роль Вінстона Черчилля у біографічній драмі “Темні часи”. Олдмен родом з Англії, з початку 1990-х років живе у США. Відомий за роллю Сіріуса Блека у фільмах про Гаррі Поттера, а також роллю Дракули у фільмі “Дракула Брема Стокера”. 

Статуетку за кращу жіночу роль отримала Френсіс МакДорманд за роль у фільмі “Три білборди під Еббінгом, Міссурі”. Це історія про жінку, у якої вбили доньку і яка всіляко намагається змусити правоохоронців діяти. Для МакДорманд це вже другий “Оскар” у кар’єрі, перший вона отримала у 1996 році за головну роль у фільмі “Фарго”.

“Оскар” за кращу чоловічу роль другого плану отримав Сем Роквелл (“Три білборди під Еббінґом, Міссурі”), а за кращу жіночу роль другого плану — Елісон Дженні (“Я, Тоня”).

Також слід відмітити воєнну драму “Дюнкерк” Крістофера Нолана, яка отримала три нагороди — за монтаж звуку, за зведення звуку та за найкращий монтаж.

Нагадаємо, раніше УНН розповідав цікаві факти про фільм “Форма води”.

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