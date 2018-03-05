Оскар-2018: чем известны главные победители

Самое главное звание, "Лучший фильм", получил фильм мексиканского режиссера Гильермо дель Торо "Форма воды". Это драма о любви женщины и человека-амфибии, события происходят во время "холодной войны" в Америке в 1962 году. Дель Торо также получил статуэтку как лучший режиссер. Лента также получила награды за лучшую работу художника-постановщика и "лучшегокомпозитора" (Александр Депла). Режиссер наиболее известный по лентам "Хеллбой", "Лабиринт Фавна", "Тихоокеанский рубеж" и "Багровый пик".

Награду за лучшую мужскую роль получил Гарри Олдмен за роль Уинстона Черчилля в биографической драме "Темные времена". Олдмен родом из Англии, с начала 1990-х годов живет в США. Известный по роли Сириуса Блэка в фильмах о Гарри Поттере, а также ролью Дракулы в фильме "Дракула Брэма Стокера".

Статуэтку за лучшую женскую роль получила Фрэнсис МакДорманд за роль в фильме "Три билборды под Эббинг, Миссури". Это история о женщине, у которой убили дочь и которая всячески пытается заставить правоохранителей действовать. Для МакДорманд это уже второй "Оскар" в карьере, первый она получила в 1996 году за главную роль в фильме "Фарго".

"Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана получил Сэм Рокуэлл ("Три билборды под Еббинґом, Миссури"), а за лучшую женскую роль второго плана - Элисон Дженни ("Я, Тоня").

Также следует отметить военную драму "Дюнкерк" Кристофера Нолана, которая получила три награды - за монтаж звука, за сведение звука и за лучший монтаж.

Напомним, ранее УНН рассказывал интересные факты о фильме "Форма воды" .