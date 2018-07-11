ОСББ та населення отримали "теплих кредитів" на майже 843 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. За І півріччя ОСББ та населення отримали "теплих кредитів" на майже 843 млн грн. Про це на засіданні уряду під час звіту за І півріччя повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
"Ми вже виділили 930 "теплих кредитів" на 257,8 млн грн для ОСББ та 19 241 "теплий кредит" на 585 млн населенню", - сказав Гройсман.
Як уточнив він, уряд хоче запустити Фонд енергоефективності з міжнародними партнерами.
"Це дуже потужний інструмент, який дозволить забезпечити масштабну енергомодернізацію", - наголосив прем'єр.
Нагадаємо, у червні Держенергоефективності виплатило позичальникам “теплих кредитів” 101 млн грн компенсацій.