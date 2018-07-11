ОСББ та населення отримали "теплих кредитів" на майже 843 млн грн

"Ми вже виділили 930 "теплих кредитів" на 257,8 млн грн для ОСББ та 19 241 "теплий кредит" на 585 млн населенню", - сказав Гройсман.



Як уточнив він, уряд хоче запустити Фонд енергоефективності з міжнародними партнерами.



"Це дуже потужний інструмент, який дозволить забезпечити масштабну енергомодернізацію", - наголосив прем'єр.



Нагадаємо, у червні Держенергоефективності виплатило позичальникам “теплих кредитів” 101 млн грн компенсацій.