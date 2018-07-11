ОСМД и население получили "теплых кредитов" почти 843 млн грн

"Мы уже выделили 930 "теплых кредитов" на 257 800 000 грн для ОСМД и 19241 "теплый кредит" на 585 млн населению", - сказал Гройсман.



Как уточнил он, правительство хочет запустить Фонд энергоэффективности с международными партнерами.



"Это очень мощный инструмент, который позволит обеспечить масштабную энергомодернизацию", - подчеркнул премьер.



Напомним, в июне Госэнергоэффективности выплатило заемщикам "теплых кредитов" 101 млн грн компенсаций.