Ортопедичне взуття: що це і навіщо воно потрібне
Київ • УНН
За статистикою Всесвітньої організації охорони здоров'я, 25% жінок і 15% чоловіків старше 30 років і 24% дітей дошкільного віку страждають від захворювань ніг, пов'язаних з носінням некомфортною взуття. Компанія «Волсмарт», яка виробляє ортопедичне взуття торгової марки FootCare, оголошує про розширення асортименту продукції і запрошує до співпраці.
Чому необхідно носити ортопедичні моделі взуття
Оскільки багато з нас ведуть дуже активний спосіб життя, від якості використовуваної взуття залежить здоров'я ніг і всього організму. Якщо вона низька, тиск на стопу розподіляється нерівномірно, через що вона деформується.
Також вироби низької якості можуть викликати ряд серйозних хвороб опорно-рухової системи: вальгусную деформацію, плоскостопість, порушення кровообігу, п'яткову шпору. Тому підходити до вибору взуття важливо з максимальною відповідальністю. Найбільш важливо це при виборі сандалій і шльопанців. Моделі виробництва компанії "Волсмарт" виготовлені з натуральних якісних матеріалів і відмінно підходять для літньої погоди, оскільки забезпечують оптимальний повітрообмін і надійно фіксуються на нозі.
Особливості та переваги ортопедичного взуття
Ортопедичне взуття для дорослих і дітей - це спеціальний вид взуття, що повторює анатомічні особливості будови стопи. Такі моделі виготовляються з якісних натуральних матеріалів, оснащені посиленою еластичною підошвою, а також надійно утримують стопу в місцях, найбільш часто піддаються високому навантаженню. Це дозволяє уникнути розвитку безлічі захворювань опорно-рухового апарату, а також знизити стомлюваність.
Основні переваги:
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- зниження навантаження на м'язи і суглоби ніг;
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- поліпшення кровообігу в стопах і нижніх кінцівках в цілому;
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- навантаження розподіляється рівномірно по всій поверхні підошви;
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- відмінна підтримка поздовжнього зводу стопи;
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- моделі із закритою п'ятою додатково фіксують п'яту.
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- Відмінності від традиційної взуття:
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- виготовляється з урахуванням анатомічної будови стопи людини - це служить засобом профілактики хвороб опорно-рухової системи;
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- збалансований розподіл навантаження на стопу і гомілковостопний суглоб;
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- застосування міцних натуральних матеріалів високої якості, що не викликають алергії;
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- сандалі і шльопанці надійно фіксуються на нозі, не ковзають, забезпечуючи таким чином повну безпеку і не викликаючи перенапруги.
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Різновид ортопедичного взуття
Існує дитяче ортопедичне взуття, а також моделі для дорослих наступних категорій:
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- профілактична - використовується на початкових стадіях захворювань нижніх кінцівок, а також для їх профілактики;
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- стабілізуюча - рекомендується при таких проблемах як артрит, плоскостопість або захворювання неврологічного походження;
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- антівальгусная - призначається лікарем при вальгусной деформації великого пальця; не використовується в якості профілактики.
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Рекомендації по використанню
Анатомічну взуття необхідно використовувати в першу чергу таким категоріям покупців:
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- людям, довго перебувають на ногах;
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- працюючим на важкій фізичній роботі;
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- пацієнтам з підвищеною масою тіла;
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- що страждають порушеннями в роботі суглобів і м'язів: натоптиші, артрити, п'яткова шпора, вальгусна деформація, плоскостопість, а також судин: варикозне розширення вен, тромбофлебіт;
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- діабетикам.
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Особливості виробів торгової марки FootCare
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- Власні виробничі потужності на території України. Відсутність посередників дозволяє максимально ефективно контролювати виробничий процес.
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- Висока якість при доступних цінах, що приваблює потенційних покупців.
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- Натуральні екологічно чисті матеріали забезпечують тривалий термін служби і не викликають алергії.
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- Пробковая устілка з супінатором для підтримки зводу стопи, поглибленням в зоні п'яти для підтримки стопи, а також роздільником для пальців, що перешкоджає їх деформацію.
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- Устілка покрита велюром, завдяки чому краще вбирає вологу.
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- Підошва виконана з гнучких матеріалів, а також покрита мікропористої гумою, що забезпечує кращу стійкість і контакт з поверхнею.
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- Великий асортимент чоловічих, жіночих і дитячих моделей.
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- Кожна модель доступна в декількох колірних рішеннях, що дозволяє підібрати виріб під будь-який наряд.
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Особливості співпраці з компанією "Волсмарт"
Компанія "Волсмарт" є виробником і пропонує ортопедичне взуття оптом торгової марки FootCare приватним клінікам, ортопедичним салонам, медичних центрів та іншими твердженнями. У чому перевага співпрацю з компанією "Волсмарт" для оптовиків?
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- Великий асортимент товарів.
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- Гнучка цінова політика, умови співпраці.
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- Широкий вибір варіантів оплати і доставки.
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- Доступний цілодобово актуальний прайс-лист.
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- Виїзні семінари та проведення навчання співробітників партнерів, а також надання навчальних матеріалів.
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