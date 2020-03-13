Ортопедичне взуття: що це і навіщо воно потрібне

За статистикою Всесвітньої організації охорони здоров'я, 25% жінок і 15% чоловіків старше 30 років і 24% дітей дошкільного віку страждають від захворювань ніг, пов'язаних з носінням некомфортною взуття. Компанія «Волсмарт», яка виробляє ортопедичне взуття торгової марки FootCare, оголошує про розширення асортименту продукції і запрошує до співпраці.