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Ортопедичне взуття: що це і навіщо воно потрібне

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За статистикою Всесвітньої організації охорони здоров'я, 25% жінок і 15% чоловіків старше 30 років і 24% дітей дошкільного віку страждають від захворювань ніг, пов'язаних з носінням некомфортною взуття. Компанія «Волсмарт», яка виробляє ортопедичне взуття торгової марки FootCare, оголошує про розширення асортименту продукції і запрошує до співпраці.

Чому необхідно носити ортопедичні моделі взуття

Оскільки багато з нас ведуть дуже активний спосіб життя, від якості використовуваної взуття залежить здоров'я ніг і всього організму. Якщо вона низька, тиск на стопу розподіляється нерівномірно, через що вона деформується.

Також вироби низької якості можуть викликати ряд серйозних хвороб опорно-рухової системи: вальгусную деформацію, плоскостопість, порушення кровообігу, п'яткову шпору. Тому підходити до вибору взуття важливо з максимальною відповідальністю. Найбільш важливо це при виборі сандалій і шльопанців. Моделі виробництва компанії "Волсмарт" виготовлені з натуральних якісних матеріалів і відмінно підходять для літньої погоди, оскільки забезпечують оптимальний повітрообмін і надійно фіксуються на нозі.

Особливості та переваги ортопедичного взуття

Ортопедичне взуття для дорослих і дітей - це спеціальний вид взуття, що повторює анатомічні особливості будови стопи. Такі моделі виготовляються з якісних натуральних матеріалів, оснащені посиленою еластичною підошвою, а також надійно утримують стопу в місцях, найбільш часто піддаються високому навантаженню. Це дозволяє уникнути розвитку безлічі захворювань опорно-рухового апарату, а також знизити стомлюваність.

Основні переваги:

  • зниження навантаження на м'язи і суглоби ніг;
  • поліпшення кровообігу в стопах і нижніх кінцівках в цілому;
  • навантаження розподіляється рівномірно по всій поверхні підошви;
  • відмінна підтримка поздовжнього зводу стопи;
  • моделі із закритою п'ятою додатково фіксують п'яту.
  • Відмінності від традиційної взуття:
  • виготовляється з урахуванням анатомічної будови стопи людини - це служить засобом профілактики хвороб опорно-рухової системи;
  • збалансований розподіл навантаження на стопу і гомілковостопний суглоб;
  • застосування міцних натуральних матеріалів високої якості, що не викликають алергії;
  • сандалі і шльопанці надійно фіксуються на нозі, не ковзають, забезпечуючи таким чином повну безпеку і не викликаючи перенапруги.

Різновид ортопедичного взуття

Існує дитяче ортопедичне взуття, а також моделі для дорослих наступних категорій:

  • профілактична - використовується на початкових стадіях захворювань нижніх кінцівок, а також для їх профілактики;
  • стабілізуюча - рекомендується при таких проблемах як артрит, плоскостопість або захворювання неврологічного походження;
  • антівальгусная - призначається лікарем при вальгусной деформації великого пальця; не використовується в якості профілактики.

Рекомендації по використанню

Анатомічну взуття необхідно використовувати в першу чергу таким категоріям покупців:

  • людям, довго перебувають на ногах;
  • працюючим на важкій фізичній роботі;
  • пацієнтам з підвищеною масою тіла;
  • що страждають порушеннями в роботі суглобів і м'язів: натоптиші, артрити, п'яткова шпора, вальгусна деформація, плоскостопість, а також судин: варикозне розширення вен, тромбофлебіт;
  • діабетикам.

Особливості виробів торгової марки FootCare

  • Власні виробничі потужності на території України. Відсутність посередників дозволяє максимально ефективно контролювати виробничий процес.
  • Висока якість при доступних цінах, що приваблює потенційних покупців.
  • Натуральні екологічно чисті матеріали забезпечують тривалий термін служби і не викликають алергії.
  • Пробковая устілка з супінатором для підтримки зводу стопи, поглибленням в зоні п'яти для підтримки стопи, а також роздільником для пальців, що перешкоджає їх деформацію.
  • Устілка покрита велюром, завдяки чому краще вбирає вологу.
  • Підошва виконана з гнучких матеріалів, а також покрита мікропористої гумою, що забезпечує кращу стійкість і контакт з поверхнею.
  • Великий асортимент чоловічих, жіночих і дитячих моделей.
  • Кожна модель доступна в декількох колірних рішеннях, що дозволяє підібрати виріб під будь-який наряд.

Особливості співпраці з компанією "Волсмарт"

Компанія "Волсмарт" є виробником і пропонує ортопедичне взуття оптом торгової марки FootCare приватним клінікам, ортопедичним салонам, медичних центрів та іншими твердженнями. У чому перевага співпрацю з компанією "Волсмарт" для оптовиків?

  • Великий асортимент товарів.
  • Гнучка цінова політика, умови співпраці.
  • Широкий вибір варіантів оплати і доставки.
  • Доступний цілодобово актуальний прайс-лист.
  • Виїзні семінари та проведення навчання співробітників партнерів, а також надання навчальних матеріалів.

Для початку співпраці з компанією, відправте повідомлення по електронній пошті, зателефонуйте або зареєструйтеся через спеціальну форму на сайті.

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