Організацію “Лікарі без кордонів” звинуватили в расизмі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Тисяча колишніх чи теперішніх співробітників медичної організації “Лікарі без кордонів” підписали заяву, у якій звинуватили організацію в інституційному расизмі. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.
“Медична громадська організація “Лікарі без кордонів” є інституційно расистською і посилює колоніалізм і верховенство білої раси в своїй гуманітарній роботі, згідно з внутрішньою заявою, яку підписали 1000 нинішніх та колишніх співробітників”, - повідомили в ЗМІ.
Вказано, що організацію також звинувачують в тому, що вона не визнає масштаби расизму, що виникає внаслідок її політики, практики працевлаштування, культури у роботі та програм “дегуманізації”, які здійснюються “привілейованою меншістю білих людей”.
“Лист, адресований вищому керівництву та колегам, закликає до незалежного розслідування расизму в організації та до термінового проведення радикальної та структурної реформи для ліквідації десятиліть авторитарного і патерналістського управління", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що минулого року у організації працювало 65 тис. працівників, з яких 90% були найманими робітниками.
Нагадаємо, вже майже тисяча компаній бойкотуватиме розміщення реклами у Facebook в рамках антирасистських протестів.