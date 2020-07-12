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Организацию "Врачи без границ" обвинили в расизме

Организацию "Врачи без границ" обвинили в расизме

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 июля. УНН. Тысяча бывших или нынешних сотрудников медицинской организации "Врачи без границ" подписали заявление, в котором обвинили организацию в институциональном расизме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

"Медицинская общественная организация "Врачи без границ" является институционально расистской и усиливает колониализм и верховенство белой расы в своей гуманитарной работе, согласно внутреннему заявленю, которое подписали 1000 нынешних и бывших сотрудников", - сообщили в СМИ.

Указано, что организация также обвиняют в том, что она не признает масштабы расизма, возникающего в результате ее политики, практики трудоустройства, культуры в работе и программ "дегуманизации", которые осуществляются "привилегированным меньшинством белых людей".

"Письмо, адресованное высшему руководству и коллегам, призывает к независимому расследованию расизма в организации и к срочного проведения радикальной и структурной реформы для ликвидации десятилетий авторитарного и патерналистского управления", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в прошлом году в организации работало 65 тыс. человек, из которых 90% были наемными рабочими.

Напомним, уже почти тысяча компаний бойкотировать размещения рекламы в Facebook в рамках антирасистских протестов.

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