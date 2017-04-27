Організатора незаконного референдуму на Донеччині засудили на 5 років
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. 46-річний організатор незаконного референдуму у м. Дружківка Донецької області щодо незалежності "ДНР" отримав 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу обласної прокуратури.
"П’ять років позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік – такий вирок озвучив Дружківський міський суд у справі чоловіка, який у 2014 році брав активну участь в організації та проведенні незаконного референдуму", - йдеться у повідомленні.
В ході судових слухань встановлено, що у квітні 2014 року 46-річний мешканець м. Дружківка з власних міркувань погодився на пропозицію представників незаконних збройних формувань очолити у смт. Райське дільничну комісію з проведення референдуму щодо незалежності "ДНР".
Будучи головою вказаної комісії, чоловік організував та скоординував роботу підлеглих членів комісії, починаючи з розстановки урн для голосування і закінчуючи передачею озброєним терористам бюлетенів та підписаних протоколів з так званими результатами волевиявлення громадян.
За скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) суд, погодившись з доводами державного обвинувачення, яке підтримувала прокуратура Донецької області, виніс посібнику терористів обвинувальний вирок.
Як повідомляв УНН 14 березня, суд виніс вирок організаторці "референдуму" у Дружківці.