Организатора незаконного референдума в Донецкой области осудили на 5 лет

"5 лет лишения свободы с испытательным сроком 1 год - такой приговор озвучил Дружковский городской суд по делу мужчины, который в 2014 году принимал активное участие в организации и проведении незаконного референдума", - говорится в сообщении.

В ходе судебных слушаний установлено, что в апреля 2014 года 46-летний житель г. Дружковка из собственных соображений согласился на предложение представителей незаконных вооруженных формирований возглавить в пгт. Райское участковую комиссию по проведению референдума о независимости "ДНР".

Будучи председателем указанной комиссии, мужчина организовал и скоординировал работу подчиненных членов комиссии, начиная с расстановки урн для голосования и заканчивая передачей вооруженным террористам бюллетеней и подписанных протоколов с так называемыми результатами волеизъявления граждан.

За совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) суд, согласившись с доводами государственного обвинения, которое поддерживала прокуратура Донецкой области вынес пособнику террористов обвинительный приговор.

Как сообщал УНН 14 марта, суд вынес приговор организаторке "референдума" в Дружковке.