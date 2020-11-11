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Опитування: українці найбільше довіряють ЗСУ, церкві та ДСНС

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. Громадяни України найбільше довіряють Збройним силам України, церкві, Держслужбі з надзвичайних ситуацій (ДСНС). При цьому найбільший рівень недовіри в українців до чиновників, судів та російським ЗМІ. Про це свідчать результати дослідження проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 30 жовтня по 5 листопада 2020 року методом інтерв’ю “обличчям до обличчя”, передає УНН.

Так, дані дослідження показують, що серед державних і громадських інститутів найчастіше довіра висловлюється Збройним силам України (66% опитаних), церкві (62%), ДСНС (60%).

Соціологічне дослідження також продемонструвало, що українці схильні довіряти Державній прикордонній службі (55%), Національній гвардії України та добровольчим батальйонам (по 52%). Крім того, згідно з даними опитування, українці довіряють місцевим органам влади: 54% довіри главі міста, села або селища і 50% — відповідній місцевій раді.

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Своєю чергою, недовіра українців, як засвідчило дослідження, найчастіше висловлюється на адресу державного апарату і чиновників: їм не довіряють 79% опитаних. Українському парламенту не довіряють 76%, уряду — 75%, політичним партіям — 73%. Також високий рівень недовіри до антикорупційних структур України: НАБУ не довіряють 72,5% респондентів, Нацагентству з питань запобігання корупції — 71%, САП і ВАКС — по 70%.

Також українці не схильні довіряти судам. Рівень недовіри до Конституційного суду — 65%, до місцевих судів — 63%, Верховного Суду — теж 63%.

Зокрема, 79% респондентів не довіряють російським ЗМІ.

Також більшість українців (65,5%) вважає, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямку, при цьому половина (50%) вважає, що здолати труднощі Україна зможе тільки у віддаленій перспективі.

Нагадаємо, чверть українців виступають проти ініціатив влади по детінізації бізнесу.

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