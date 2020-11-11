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Опрос: украинцы больше всего доверяют ВСУ, церкви и ГСЧС

Опрос: украинцы больше всего доверяют ВСУ, церкви и ГСЧС

Киев  •  УНН

 • 11329 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Граждане Украины больше всего доверяют Вооруженным силам Украины, церкви, Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). При этом наибольший уровень недоверия у украинцев к чиновникам, судам и российским СМИ. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 30 октября по 5 ноября 2020 методом интервью "лицом к лицу", передает УНН.

Так, данные исследования показывают, что среди государственных и общественных институтов чаще всего доверие выражается Вооруженным силам Украины (66% опрошенных), церкви (62%), ГСЧС (60%).

Социологическое исследование также продемонстрировало, что украинцы склонны доверять Государственной пограничной службе (55%), Национальной гвардии Украины и добровольческим батальонам (по 52%). Кроме того, согласно данным опроса, украинцы доверяют местным органам власти: 54% доверия главе города, села или поселка и 50% — соответствующем местном совете.

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В свою очередь, недоверие украинцев, как показало исследование, чаще всего высказывается в адрес государственного аппарата и чиновников: им не доверяют 79% опрошенных. Украинскому парламенту не доверяют 76%, правительству — 75%, политическим партиям — 73%. Также высокий уровень недоверия к антикоррупционным структурам Украины: НАБУ не доверяют 72,5% респондентов, Нацагентству по вопросам предотвращения коррупции — 71%, САП и ВАКС — по 70%.

Также украинцы не склонны доверять судам. Уровень недоверия в Конституционный суд — 65%, в местные суды — 63%, Верховного Суда — тоже 63%.

В частности, 79% респондентов не доверяют российским СМИ.

Также большинство украинцев (65,5%) считает, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, при этом половина (50%) считает, что преодолеть трудности Украина сможет только в отдаленной перспективе.

Напомним, четверть украинцев выступают против инициатив власти по детенизации бизнеса.

Украинские Национальные Новости

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