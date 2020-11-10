Більш ніж половина українців не планують встановлювати додаток “Дія” - дослідження

“14% зазначили, що мають встановлений додаток "ДІЯ" на своєму смартфоні. Ще 11% хотіли б або планують встановити. 51% не мають, і не планують встановлювати, 24% не мають смартфонів", - йдеться у результатах дослідження.

Також серед тих, хто має додаток, або ж хоче його встановити, 68% не проти мати у застосунку сторінку "Споживач+" із електронними чеками, гарантіями на товар та списком продавців, що мають ідентифікацію як суб’єкти господарської діяльності та не приховують її при зверненні споживачів за поверненням/обміном/гарантійнім ремонтом товару.

Додамо, дослідження проводилося з 29 жовтня по 2 листопада 2020 року серед населення старше 18 років, опитано 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.

Нагадаємо, за інформацією Мінцифри, у парламенті скоро зареєструють законопроект "Дія City" - спеціальний економічний і правовий режим для ведення IT/креативного бізнесу.