Более чем половина украинцев не планируют устанавливать приложение "Дія" - исследование

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 24927 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 53337 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 72564 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 84287 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 94895 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 113204 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 114753 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 126310 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 156228 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 202385 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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Более чем половина украинцев не планируют устанавливать приложение "Дія" - исследование

Более чем половина украинцев не планируют устанавливать приложение "Дія" - исследование

Киев  •  УНН

 • 13223 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Украине 51% граждан не устанавливали мобильное приложение "Дія" (государство в смартфоне) и не планируют это делать. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

"14% отметили, что имеют установленное приложение "Дія" на своем смартфоне. Еще 11% хотели бы или планируют установить. 51% не имеют и не планируют устанавливать, 24% не имеют смартфонов", - говорится в результатах исследования.

Также среди тех, кто имеет приложение, или же хочет его установить, 68% не прочь иметь в приложении страницу "Потребитель+" с электронными чеками, гарантиями на товар и списком продавцов, имеющих идентификацию как субъекты хозяйственной деятельности и не скрывают ее при обращении потребителей по возврату/обмену/гарантийному ремонту товара.

Добавим, исследование проводилось с 29 октября по 2 ноября 2020 года среди населения старше 18 лет, опрошено 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Напомним, по информации Минцифры, в парламенте скоро зарегистрируют законопроект "Дія City" - специальный экономический и правовой режим для ведения IT/креативного бизнеса.

Украинские Национальные Новости

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