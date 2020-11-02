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Федоров анонсував реєстрацію законопроекту для запуску "Дія City"

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. У парламенті скоро зареєструють законопроект "Дія City" - спеціальний економічний і правовий режим для ведення IT/креативного бізнесу. Про це написав у Telegram-каналі міністр цифровий трансформації Михайло Федоров, передає УНН.

"Зовсім скоро у парламенті буде зареєстрований закон про "Дія City". Над концепцією і законом працювали майже рік", - написав Федоров.

За його словами, це спеціальний економічний і правовий режим, який створює одні з найкращих умов у світі для ведення IT/креативного бізнесу.

"Мінімальні податки, лібералізація трудових відносин, захист від нападів правоохоронців і багато інших переваг. На цьому тижні буду розповідати детально про даний проект. Я дуже у нього вірю. Він стане основою побудова цифрової економки України", - додав він.

Нагадаємо, за прогнозами експертів, створення комфортних умов для розвитку українського IT-сектора у рамках проекту "Дія City" дозволить за п'ять років збільшити обсяг індустрії з 6 до 12 мільярдів доларів.

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