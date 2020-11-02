Федоров анонсировал регистрацию законопроекта для запуска "Дія City"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В парламенте скоро зарегистрируют законопроект "Дія City" - специальный экономический и правовой режим для ведения IT/креативного бизнеса. Об этом написал в Telegram-канале министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.
"Совсем скоро в парламенте будет зарегистрирован закон про "Дія City". Над концепцией и законом работали почти год", - написал Федоров.
По его словам, это специальный экономический и правовой режим, который создаёт одни из лучших условий в мире для ведения IT/креативного бизнеса.
"Минимальные налоги, либерализация трудовых отношений, защита от нападений правоохранителей и много других преимуществ. На этой неделе буду рассказывать детально про данный проект. Я очень в него верю. Он станет основой построения цифровой экономки Украины", - добавил он.
Напомним, по прогнозам экспертов, создание комфортных условий для развития украинского IT-сектора в рамках проекта "Дія City" позволит за пять лет увеличить объем индустрии с 6 до 12 млрд долларов.