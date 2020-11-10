Опитування: чверть українців виступають проти ініціатив влади по детінізації бізнесу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Чверть українців проти законодавчих ініціатив влади, які спрямовані на викорінення схем ухилення бізнесу від сплати податків. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані дослідження, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".
"66% підтримують законотворчі ініціативи влади, що викорінюють схеми ухилення бізнесу від сплати податків. Чверть – проти таких нововведень. Останніх відносно більше серед тих, хто має власну справу, або ж хоче її відкрити (близько третини)", - йдеться у результатах дослідження.
Окрім того, 51% вважають, що розширення застосування касових апаратів (РРО) – це скоріше наведення порядку у сфері сплати податків. Натомість 37% переконані, що це швидше утиски малого підприємництва. Особливо ця думка поширена серед тих, хто має власну справу (63%).
"Дві третини погоджуються із твердженням, що посилення контролю за дiяльнiстю бiзнесу з боку держави покращує якiсть товарiв та послуг. Третина – протилежної думки. Близько половини (54%) згодні, що якiснi товари та послуги можуть надавати тiльки тi продавцi, якi чесно сплачують податки", - йдеться у повідомленні.
Додамо, дослідження проводилося – з 29 жовтня по 2 листопада 2020 року серед населення старше 18 років, опитано 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.
Нагадаємо, Верховна Рада України відправила на повторне перше читання законопроект, яким пропонується до 2022 року відтермінувати обов’язкове використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО) для малого та середнього бізнесу.