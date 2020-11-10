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Опитування: чверть українців виступають проти ініціатив влади по детінізації бізнесу

Опитування: чверть українців виступають проти ініціатив влади по детінізації бізнесу

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Чверть українців проти законодавчих ініціатив влади, які спрямовані на викорінення схем ухилення бізнесу від сплати податків. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані дослідження, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".

"66% підтримують законотворчі ініціативи влади, що викорінюють схеми ухилення бізнесу від сплати податків. Чверть – проти таких нововведень. Останніх відносно більше серед тих, хто має власну справу, або ж хоче її відкрити (близько третини)", - йдеться у результатах дослідження.

Окрім того, 51% вважають, що розширення застосування касових апаратів (РРО) – це скоріше наведення порядку у сфері сплати податків. Натомість 37% переконані, що це швидше утиски малого підприємництва. Особливо ця думка поширена серед тих, хто має власну справу (63%).

"Дві третини погоджуються із твердженням, що посилення контролю за дiяльнiстю бiзнесу з боку держави покращує якiсть товарiв та послуг. Третина – протилежної думки. Близько половини (54%) згодні, що якiснi товари та послуги можуть надавати тiльки тi продавцi, якi чесно сплачують податки", - йдеться у повідомленні.

Додамо, дослідження проводилося – з 29 жовтня по 2 листопада 2020 року серед населення старше 18 років, опитано 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.

Нагадаємо, Верховна Рада України відправила на повторне перше читання законопроект, яким пропонується до 2022 року відтермінувати обов’язкове використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО) для малого та середнього бізнесу.

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