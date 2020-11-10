Опрос: четверть украинцев выступают против инициатив власти по детенизации бизнеса
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Четверть украинцев против законодательных инициатив власти, направленных на искоренение схем уклонения бизнеса от уплаты налогов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг".
"66% поддерживают законотворческие инициативы власти, которые искореняют схемы уклонения бизнеса от уплаты налогов. Четверть - против таких нововведений. Последних относительно больше среди тех, кто имеет собственное дело, или же хочет его открыть (около трети)", - говорится в результатах исследования.
Кроме того, 51% считает, что расширение применения кассовых аппаратов (РРО) - это скорее наведение порядка в сфере уплаты налогов. Зато 37% уверены, что это скорее притеснение малого предпринимательства. Особенно эта мысль распространена среди тех, кто имеет собственное дело (63%).
"Две трети согласны с утверждением, что усиление контроля за деятельностью бизнеса со стороны государства улучшает качество товаров и услуг. Треть - противоположного мнения. Около половины (54%) согласны, что качественные товары и услуги могут оказывать только те продавцы, которые честно платят налоги", - говорится в сообщении.
Добавим, исследование проводилось - с 29 октября по 2 ноября 2020 года среди населения старше 18 лет, опрошено 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.
Напомним, Верховная Рада Украины отправила на повторное первое чтение законопроект, которым предлагается до 2022 года отсрочить обязательное использование регистраторов расчетных операций (РРО) для малого и среднего бизнеса.