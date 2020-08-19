ООС: затриманий снайпер противника розповів про підготовку і особливості "служби" бойовиків

"Пішов на службу у червні 2014 року на посаду снайпера. Проходили підготовку під Ростовом, нас тренували спецслужби", - сказав затриманий снайпер.

За його словами, вони тренувалися російською зброєю. Тренувалися по троє-п’ятеро "спеців", які постійно були у полях.

Відповідаючи на запитання, чи багато у загороджувальних загонах представників ЗС РФ він відповів: "Були одиниці. А зараз не зрозумієш, бо усі почали отримувати російські паспорти, всім почали їх видавати. Раніше було мало, тому що треба були великі кошти, по 6 тис. по 6,3 тис. рублів платити за паспорти. А зараз зробили простіше, вже 300 рублів і отримуєш паспорт. Зарплата була 15 тис. рублів у 2018 році".

Також він додав, що до Нового року зарплату давали подвійну але рідко, якщо якийсь радник приїде з Росії. За його словами, у його підрозділі з Росії було лише командування, всі інші військові - були з Луганської області.

Нагадаємо, 18 серпня на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано. Ситуація у районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими воїнами.