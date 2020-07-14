ООС: зафіксовано три обстріли бойовиками позицій українських захисників

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КИЇВ. 14 липня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики три рази порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"14 липня незаконні збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню", - повідомили у пресцентрі. 

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", противник на світанку та вдень відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у передмісті Авдіївки.

Також поблизу Гнутового ворог здійснив обстріл з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.

"Підрозділи Об’єднаних сил рішуче відповіли на вогневі дії противника, впевнено стримавши його агресію та змусивши окупантів повернутись до дотримання режиму тиші. За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає. На ділянках розведення № 1, № 2 та № 3 обстрілів не зафіксовано. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - зазначили в штабі ООС.

Нагадаємо, 13 липня збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню.

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