На Донбасі зафіксовано вже три ворожих обстріли
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. З початку поточної доби на Донбасі зафіксовано три ворожих обстріли. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України Максим Праута, передає УНН.
"Від початку поточної доби до 12:00 бойовики відкривали вогонь тричі. На Луганському напрямку 2 обстріли з боку окупованого Доломітного противник зранку влаштував неподалік Новолуганського. Під час першого (обстрілу - ред.), тривалістю майже годину, противник випустив 9 мін калібру 82 мм, а також вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і кулеметів великого калібру", - сказав Праута.
За його словами, другий обстріл, з ручних протитанкових гранатометів, тривав близько 20 хвилин.
"На Донецькому напрямку близько 7-ї години ранку на ворожий обстріл з великокаліберного кулемету довелося відповідати нашим військовослужбовцям, які захищають позиції біля Новотроїцького", - розповів Праута.
Також, за наявною інформацією, від початку поточної доби в Об’єднаних силах втрат немає.
Нагадаємо, 25 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 32 рази порушили режим припинення вогню.