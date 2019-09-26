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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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На Донбасі зафіксовано вже три ворожих обстріли

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. З початку поточної доби на Донбасі зафіксовано три ворожих обстріли. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України Максим Праута, передає УНН.

На Донбасі зафіксовано вже три ворожих обстріли

"Від початку поточної доби до 12:00 бойовики відкривали вогонь тричі. На Луганському напрямку 2 обстріли з боку окупованого Доломітного противник зранку влаштував неподалік Новолуганського. Під час першого (обстрілу - ред.), тривалістю майже годину, противник випустив 9 мін калібру 82 мм, а також вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і кулеметів великого калібру", - сказав Праута.

За його словами, другий обстріл, з ручних протитанкових гранатометів, тривав близько 20 хвилин.

"На Донецькому напрямку близько 7-ї години ранку на ворожий обстріл з великокаліберного кулемету довелося відповідати нашим військовослужбовцям, які захищають позиції біля Новотроїцького", - розповів Праута.

Також, за наявною інформацією, від початку поточної доби в Об’єднаних силах втрат немає.

Нагадаємо, 25 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 32 рази порушили режим припинення вогню.

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