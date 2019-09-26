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На Донбассе зафиксированы уже три вражеских обстрела

Киев • УНН

 • 16021 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. С начала текущих суток на Донбассе зафиксированы три вражеских обстрела. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Максим Праута, передает УНН.

На Донбассе зафиксированы уже три вражеских обстрела

"С начала текущих суток до 12:00 боевики открывали огонь трижды. На Луганском направлении 2 обстрела со стороны оккупированного Доломитного противник утром устроил неподалеку Новолуганского. Во время первого, продолжительностью около часа, противник выпустил 9 мин калибра 82 мм, а также вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра", - сказал Праута.

По его словам, второй обстрел, из ручных противотанковых гранатометов, длился около 20 минут.

"На Донецком направлении около 7 часов утра на вражеский обстрел из крупнокалиберного пулемета пришлось отвечать нашим военнослужащим, которые защищают позиции у Новотроицкого", - рассказал Праута.

Также, по имеющейся информации, с начала текущих суток в Объединенных силах потерь нет.

Напомним, 25 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 32 раза нарушили режим прекращения огня.

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