На Донбассе зафиксированы уже три вражеских обстрела
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. С начала текущих суток на Донбассе зафиксированы три вражеских обстрела. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Максим Праута, передает УНН.
"С начала текущих суток до 12:00 боевики открывали огонь трижды. На Луганском направлении 2 обстрела со стороны оккупированного Доломитного противник утром устроил неподалеку Новолуганского. Во время первого, продолжительностью около часа, противник выпустил 9 мин калибра 82 мм, а также вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра", - сказал Праута.
По его словам, второй обстрел, из ручных противотанковых гранатометов, длился около 20 минут.
"На Донецком направлении около 7 часов утра на вражеский обстрел из крупнокалиберного пулемета пришлось отвечать нашим военнослужащим, которые защищают позиции у Новотроицкого", - рассказал Праута.
Также, по имеющейся информации, с начала текущих суток в Объединенных силах потерь нет.
Напомним, 25 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 32 раза нарушили режим прекращения огня.