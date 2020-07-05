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ООС: з початку доби бойовики 5 разів обстріляли українські позиції

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КИЇВ. 5 липня. УНН. З початку поточної доби на Донбасі зафіксовано 5 ворожих обстрілів поблизу Павлополя, Мар'їнки (двічі), Новотроїцького та Хутора Вільного. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС під час вечірнього зведення, передає УНН.

"5 липня збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. На світанку у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу Павлополя ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів. Згодом противник активізувався у передмісті Мар’їнки. Неподалік цього населеного пункту окупанти два рази обстріляли наші оборонні укріплення з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Також загарбники вели вогонь по наших позиціях біля Новотроїцького", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики застосували міномети калібру 120 мм, гранатомети і кулемети на підступах до Хутору Вільний.

"За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає. На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався. Ситуація у районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - підсумували у штабі ООС.

Як повідомлялося раніше в УНН, минулої доби бойовики 10 разів обстріляли українські позиції, є поранений.

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