ООС: від початку доби бойовики обстріляли українських військових, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Протягом минулої доби, 3 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Про це повідомляє УНН із посиланням на штаб ООС.
Деталі
Біля Катеринівки противник застосовував автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.
За минулу добу бойових втрат серед наших захисників немає.
Ситуація від початку доби
Станом на 7 годину ранку, 4 вересня, зафіксовано 1 обстріл позицій українських сил.
У напрямку Старогнатівки російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї.
В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. “Після надання першої медичної допомоги пораненого евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров’я — тяжкий”, — відзвітували у штабі.
Реакція української сторони
Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
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