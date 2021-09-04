ООС: від початку доби бойовики обстріляли українських військових, є поранений

Деталі

Біля Катеринівки противник застосовував автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

За минулу добу бойових втрат серед наших захисників немає.

Ситуація від початку доби

Станом на 7 годину ранку, 4 вересня, зафіксовано 1 обстріл позицій українських сил.

У напрямку Старогнатівки російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. “Після надання першої медичної допомоги пораненого евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров’я — тяжкий”, — відзвітували у штабі.

Реакція української сторони

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Нагадаємо

США братиме участь в урегулюванні збройного конфлікту на Донбасі та поверненні анексованого Криму.