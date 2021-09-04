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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 75199 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
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2 марта, 18:35 • 161606 просмотра

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2 марта, 17:53 • 132301 просмотра

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Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 126419 просмотра

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Актуальное
ООС: с начала суток боевики обстреляли украинских военных, есть раненый

ООС: с начала суток боевики обстреляли украинских военных, есть раненый

Киев  •  УНН

 • 14425 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. За прошедшие сутки, 3 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

Детали

У Катериновки противник применял автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

За минувшие сутки боевых потерь среди наших защитников нет.

Ситуация с начала суток

По состоянию на 7 часов утра, 4 сентября, зафиксирован 1 обстрел позиций украинских сил.

В направлении Старогнатовки российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия.

В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. “После оказания первой медицинской помощи раненого эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — тяжелое”, — отчитались в штабе.

Реакция украинской стороны

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации.

Напомним

США будет участвовать в урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе и возвращении аннексированного Крыма.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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