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ООС: від початку доби бойовики не здійснювали обстрілів українських військових

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Від початку поточної доби в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу ООС.

ООС: від початку доби бойовики не здійснювали обстрілів українських військових

“Від початку поточної доби, 20 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша”, — повідомили у прес-центрі.

“Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами”, — додали у штабі.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 19 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню.

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