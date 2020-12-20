ООС: від початку доби бойовики не здійснювали обстрілів українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Від початку поточної доби в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу ООС.
“Від початку поточної доби, 20 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша”, — повідомили у прес-центрі.
“Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами”, — додали у штабі.
Нагадаємо, протягом минулої доби, 19 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню.