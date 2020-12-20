ООС: від початку доби бойовики не здійснювали обстрілів українських військових

“Від початку поточної доби, 20 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша”, — повідомили у прес-центрі.

“Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами”, — додали у штабі.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 19 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню.