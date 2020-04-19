ООС: від початку доби бойовики не здійснили жодного пострілу на Донбасі

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КИЇІ. 19 квітня. УНН. Від початку поточної доби російські окупаційні війська на Донбасі не проявляли активності. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Максим Праута, передає УНН.

"Щодо обстановки на лінії фронту станом на 12:30 сьогодні, 19 квітня. Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає", - сказав речник МО.

З його слів, Об’єднані сили надійно тримають ситуацію під контролем і готові відповісти на будь-які ворожі провокації.

Нагадаємо, 18 квітня збройні формування Російської Федерації здійснили п’ять обстрілів позицій Об’єднаних сил із застосуванням заборонених "мінськими домовленостями" мінометів 120-го і 82-го калібрів, а також озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок ворожих обстрілів троє наших героїв зазнали поранень. 

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