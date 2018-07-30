ООС: сьогодні на Донбасі троє захисників України отримали поранення

Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Світлодарськ, Мар’їнка, Новомихайлівка, Новотроїцьке, Лебединське та Павлопіль, окрім цього, захисників Водяного обстріляли з 82-мм міномету.

Внаслідок бойової активності ворога троє захисників України отримали поранення. Втрати ворога уточнюються. Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою Об’єднаними силами.

Нагадаємо, з 31 липня по 01 серпня 2018 включно, у місті Лисичанськ Луганської області, будуть проводитись превентивні заходи з протидії терористичній та диверсійній загрозам.