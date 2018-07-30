ООС: сегодня на Донбассе трое защитников Украины получили ранения

Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Светлодарск, Марьинка, Новомихайловка, Новотроицкое, Лебединское и Павлополь, кроме этого, защитников Водяного обстреляли из 82-мм миномета.

Вследствие боевой активности врага трое защитников Украины получили ранения. Потери врага уточняются. Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой Объединенными силами.

Напомним, с 31 июля по 1 августа 2018 включительно, в городе Лисичанск Луганской области, будут проводиться превентивные меры по противодействию террористической и диверсионной угрозам.