ООС: сегодня на Донбассе трое защитников Украины получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. В течение текущих суток, с 7:00 до 18:00, российские оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе один раз с применением тяжелого вооружения. Об этом в сети Facebook сообщил штаб ООС, передает УНН.
Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Светлодарск, Марьинка, Новомихайловка, Новотроицкое, Лебединское и Павлополь, кроме этого, защитников Водяного обстреляли из 82-мм миномета.
Вследствие боевой активности врага трое защитников Украины получили ранения. Потери врага уточняются. Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой Объединенными силами.
Напомним, с 31 июля по 1 августа 2018 включительно, в городе Лисичанск Луганской области, будут проводиться превентивные меры по противодействию террористической и диверсионной угрозам.