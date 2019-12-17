ООС: на ділянках розведення ситуація стабільна
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. На двох ділянках розведення військ ситуація стабільна також на них дотримується режим тиші. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міноборони.
“На ділянці розведення № 1 ситуація залишається стабільною. Режим тиша дотримується. Перевезення населення між відновленим мостом та КПВВ „Станиця Луганська“ здійснюється автобусом та двома електромобілями. Перевезено 4340 пасажирів”, — сказано у повідомленні.
Так, представники ДСНС України щоденно, з обох боків дороги, проводять обстеження місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів. Співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста, у разі потреби, надають людям медичну допомогу.
“На ділянках розведення № 2 та № 3 обстановка стабільна. тривають заходи щодо дотримання режиму тиша”, — додається у повідомленні.
Нагадаємо, протягом доби бойовики двічі обстріляли українські позиції з гранатометів великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.