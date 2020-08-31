ООС: бойовики упродовж доби не відкривали вогонь
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики не порушували режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Від початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку противника не зафіксовано", - повідомили у пресцентрі.
Також додається, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські військовослужбовці, сумлінно виконуючи свої завдання за призначенням та перебуваючи напоготові адекватно реагувати у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю, дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню.
"Серед українських захисників немає бойових втрат і поранень. Підрозділи Об’єднаних сил пильно спостерігають за ворогом і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - зазначили в штабі ООС.
Нагадаємо, 30 серпня бойовики два рази обстріляли українські позиції.