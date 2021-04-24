ООС: бойовики чотири рази обстріляли українські позициї

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"Російсько-окупаційні війська і надалі ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи, здійснюють обстріли позицій Збройних Сил України. З початку цієї доби було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації", - повідомили в штабі.

Деталі

Зокрема, неподалік населених пунктів Троїцьке та Лебединське російсько-окупаційні війська здійснили обстріл позицій наших захисників зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Поблизу населеного пункту Новгородське окупанти вели вогонь у бік позицій наших захисників з ручних протитанкових гранатометів.

У напрямку населеного пункту Піски противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Як наголосили в штабі, бойових втрат серед наших захисників немає. Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Крім того, у районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували майже 7 гектарів території та передали на знищення 81 вибухонебезпечний предмет.

"Вкотре наголошуємо, що підрозділи Збройних Сил України знаходяться на позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань, щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи. Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил", - зазначили в штабі ООС.

Доповнення

23 квітня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 20 порушень режиму припинення вогню.