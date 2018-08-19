ООС: бойовики 43 рази порушували режим припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 43 разивідкривали вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 4 рази із озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями. Внаслідок бойових дій двоє українських захисників загинули і двоє отримали поранення. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Упродовж минулої доби ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була напруженою, проте залишалася цілком контрольованою.
Бойовики 43 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 4 рази із озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями.
“Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП. Відмічено також застосування мінометів калібром 120 та 82 мм. Обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Новотошківського, Кряківки, Золотого, Попасної, Новоолександрівки, Південного, Авдіївки, Мар’їнки, Новотроїцького, Верхньоторецького, Пісків, Чермалика, Водяного, Гнутового, Лебединського, Павлополя та Широкиного. Поряд із цим, противник обстріляв із мінометів калібром 120 мм захисників Кримського, а із мінометів калібром 82 мм — захисників Кряківки, Авдіївки та Верхньоторецького”, — йдеться у повідомленні прес-центру ООС.
Внаслідок бойових дій двоє українських захисників загинули і двоє отримали поранення.
За даними розвідки двох бойовиків знищено, ще шістьох поранено.