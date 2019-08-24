ООС: бойовики 2 рази порушили режим припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. З початку цієї доби, станом на 19:00, у районі проведення операції Об’єднаних сил ворог двічі порушив режиму припинення вогню. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк під час брифінгу, передає УНН.
“Противник обстрілював наші позиції в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Схід“ зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї: поблизу Мар’їнки — зі станкового протитанкового гранатомета; неподалік Павлополя — з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, — сказав Гуцуляк.
Варто нагадати, що з початку цієї доби, станом на 12:00, у районі проведення операції Об’єднаних сил ворог двічі порушив режиму припинення вогню.
Натомість, 23 серпня збройні бойовики три рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.