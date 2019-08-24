ООС: боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. С начала этого периода, по состоянию на 19:00, в районе проведения операции Объединенных сил враг дважды нарушил режим прекращения огня. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк во время брифинга, передает УНН.
“Противник обстреливал наши позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки „Восток“ со станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия: вблизи Марьинки — со станкового противотанкового гранатомета; неподалеку Павлополя — из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия”, — сказал Гуцуляк.
Стоит напомнить, что с начала этого периода, по состоянию на 12:00, в районе проведения операции Объединенных сил враг дважды нарушил режим прекращения огня.
Зато, 23 августа вооруженные боевики три раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.