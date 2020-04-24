ООС: бойовики 15 разів обстріляли українські позиції, є поранені

КИЇВ. 24 квітня. УНН. 23 квітня збройні формування Російської Федерації, відверто порушуючи взяті на себе зобов’язання з дотримання режиму припинення вогню, 15 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил. Упродовж доби противник відкривав вогонь із мінометів калібру 82 мм, які за Мінськими домовленостями мають зберігатися в районах відведення, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Українські захисники професійно реагували на кожний факт злочинних дій ворога. Прицільним вогнем по позиціях противника наші військовослужбовці змушували загарбників негайно припиняти провокативні обстріли. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.